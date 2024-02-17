بوزيدي :”هذا هو سر الاعتماد على المدافع نعماني كمهاجم صريح”

ابدى مدرب مولودية وهران يوسف بوزيدي رضاه التام عن التعادل الذي عاد به رفقة لاعبيه من بشار عند مواجهة شبيبة الساورة.

وقال يوسف بوزيدي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “كل مدرب يلعب خارج الديار يسعى للفوز بنقطة على الأقل، لعبنا مباراة من أجل الفوز أو التعادل وعدم تلقي الأهداف. أخذت مسؤولية و هي الاعتماد على المدافع نعماني كمهاجم صريح، و هو الذي كان صاحب الهدف الوحيد”.

كما اضاف بوزيدي “كل اللاعبين أشكرهم خاصة وأنهم تخلصوا من عقدة الخسارة”.

وأردف المدرب الملقب برجل المطافئ “اليوم كنا جاهزين بدنيا وأكدت للاعب نعماني بأنه يستطيع اللعب مهاجم، الناس يقولو المدرب مهبول ماذا فعل.. ؟ لو لم نسجل في مباراة اليوم”.

وختم المدرب السابق لشبيبة القبائل “عانينا من الغيابات و ستة لاعبين لم يتواجدوا معنا، يقولون أن الشوط الثاني هو شوط المدربين، لكن لا يوجد بالنسبة لي بحكم أني لا أملك الخيارات كثيرا”.

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