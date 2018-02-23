كشف المدرب يوسف بوزيدي، أنّ المشكل الذي تعانيه تشكيلة شبيبة القبائل هذا الموسم هو غياب رأس حربة، مشددا على ضرورة إيجاد حل.

وأوضح يوسف بوزيدي للإذاعة الوطنية: “كما يعلم الكل شبيبة القبائل، لا تملك رأس حربة، ويجب العمل على إيجاد حل لذلك”.

وأضاف: “أعترف أنني سأدخل مغامرة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وسبق لي العمل في مثل هذه الظروف مع نصر حسين داي”.

وتابع: “أطالب من لاعبي الشبيبة وإدارة النادي والجماهير الوقوف إلى جانبي مثلما فعل نصر حسين داي معي سابقا، لضمان البقاء”.

وختم بوزيدي قائلا: “في حال إمضائي على العقد بعد مباراة اليوم، سأبدأ عملي الأحد المقبل بالتحضير لمباراة الكأس المقبلة”.