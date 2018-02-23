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بوزيدي: “هذه هي مشكلة شبيبة القبائل وعلينا إيجاد الحل”

الرياضة
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بوزيدي: “هذه هي مشكلة شبيبة القبائل وعلينا إيجاد الحل” صورة من الأرشيف
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدرب يوسف بوزيدي، أنّ المشكل الذي تعانيه تشكيلة شبيبة القبائل هذا الموسم هو غياب رأس حربة، مشددا على ضرورة إيجاد حل.

وأوضح يوسف بوزيدي للإذاعة الوطنية: “كما يعلم الكل شبيبة القبائل، لا تملك رأس حربة، ويجب العمل على إيجاد حل لذلك”.

وأضاف: “أعترف أنني سأدخل مغامرة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وسبق لي العمل في مثل هذه الظروف مع نصر حسين داي”.

وتابع: “أطالب من لاعبي الشبيبة وإدارة النادي والجماهير الوقوف إلى جانبي مثلما فعل نصر حسين داي معي سابقا، لضمان البقاء”.

وختم بوزيدي قائلا: “في حال إمضائي على العقد بعد مباراة اليوم، سأبدأ عملي الأحد المقبل بالتحضير لمباراة الكأس المقبلة”.

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