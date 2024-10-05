بوزيدي يغادر العارضة الفنية لمولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم السبت، رسميا عن نهاية مغامرة التقني يوسف بوزيدي، على رأس العارضة الفنية لفريقها.

وكشفت إدارة “أبناء الحمري” في بيان لها، بأنها توصلت صبيحة اليوم السبت، إلى اتفاق رسمي مع بوزيدي، يقضي بفسخ عقده مع الفريق.

كما تقدمت بتشكراتها إلى بوزيدي، على كل ما قدّمه للفريق، وتمنت له كل التوفيق في مسيرته التدريبية.

مبرزة بأن المدير الفني للفريق، بن عودة عبد الكريم. سيقود الفريق مؤقتا إلى غاية تعيين مدرب جديد.

وجاءت خطوة التخلي عن بوزيدي، الذي يعتبر أول ضحايا “الإقالات” في الكرة الجزائرية، هذا الموسم، بعد البداية المتعثرة للفريق في البطولة، بانتصار وهزيمة وتعادل مخيب أمس، في داربي الغرب، أمام أولمبي الشلف.