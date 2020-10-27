بوزيد بومدين: العلم والعمل هما ركيزتا الدفاع عن سيدنا محمد

أكد بوزيد بومدين، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، إن العلم والعمل هما ركيزتا الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ودعا بومدين، في تدخل له عبر تلفزيون “النهار” اليوم الثلاثاء، المنظمات الاسلامية والهيئات الموجودة في العالم الإسلامي، إن تدافع عن الصورة الاسلامية.

واستنكر ذات المتحدث، الجريمة التي وقعت في فرنسا بعد قتل المعلم الفرنسي، ولكنه رفض في نفس الوقت إن تتبنى الحكومة الفرنسية الرسومات المسيئة لسيدنا محمد.

وأشار بومدين، إلى إن السلطة الفرنسية، تتعامل بإزدواجية ولا تعطي الحقوق للطائفة الإسلامية، وإن الجالية المسلمة في فرنسا تعيش نوعا من الغبن.

وتوجه الأمين العام للمجلس الإسلامي، نحو المسلمين الأوروبيين بتبني خطاب فيه الاعتدال والفقه الانساني الموجود في تراثنا.

كما دعا المؤسسات والجمعيات المدنية، إن تلعب دورها في هذا الخصوص في الداخل والخارج.

وحول مسجد باريس، أكد بومدين، إنه يجب إعادة النظر في علاقتنا وتسييرنا للمسجد والهياكل التابعة له وتنشيط الدبلوماسية الروحية لإعطاء الصورة الحقيقية للمسلمين.