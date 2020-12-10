بوزيد لزهاري: المخطط الوطني لمحاربة كورونا يجب أن يستجيب للفئات الهشة

أكد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المخطط الوطني لمحاربة كورونا، يجب أن يستجيب للفئات الهشة.

وأورد لزهاري، في ندوة صحفية له اليوم الخميس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن جائحة كورونا كان لها آثار قاسية وصعبة على حقوق الإنسان في كل دول العالم.

ولجأت الدول إلى تقييد الحريات، من التظاهر السلمي والتنقل وغيرها، من أجل حماية الحق الأسمى، وهو الحق في الحياة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هناك فئات تضررت بصفة أكبر، ومنهم المسنين والأطفال والمسعفين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤكدا إن الحكومة، اتخدت اجراءات لمساعدة هذه الفئات.

وحول الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ذكر لزهاري، إن شعار هذه السنة، هو “لنتعافى بشكل أفضل ونقف من أجل حقوق الإنسان”.

موضحا إن الجائحة ضربت الاقتصاد في العمق، لذلك لا بد من استراتيجيات جديدة للخروج من الأزمة.