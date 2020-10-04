بوزيد لزهاري: دسترة الحق في الحياة تلغي عقوبة الإعدام

كشف الدكتور بوزيد لزهاري المختص في القانون الدستوري، أن الدستور وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة.

وأضاف لزهاري، أن حكم الإعدام موجود ولا يطبق، خاصة بعد مطالبة البعض بتطبيقه على معتدي الأطفال.

وقال:” الجزائر صادقت على إتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، لذلك فالشخص الذي يرتكب جريمة القتل يجب أن توفر له محاكمة عادلة.

كما أكد لزهاري، أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري وأن هناك 18 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأضاف لزهاري، الجزائر أوقفت عقوبات الإعدام سنة 1993 ولم تمنعها، بدليل أن هناك عدد كبير من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام لكن لم تطبق عليهم العقوبة.

لأن الجزائر صادقت وصوتت في الأمم المتحدة في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها لا تنفذ عقوبة الإعدام”.

وأضاف أنه “يتفهم ردة فعل المواطنين عندما يتم الإعتداء على أطفال صغار”، مؤكدا أن عقوبة الإعدام موجودة لكن موقوفة التنفيذ نظرا للظروف الدولية والوطنية.