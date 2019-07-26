بوزيد لزهاري: “سنعمل على تحقيق توافق شامل لتنظيم الانتخابات في أقرب الآجال”

أفاد عضو في لجنة الحوار والوساطة، الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، أن مهمة اللجنة انطلقت رسميا أمس الخميس، وتهدف لتحقيق توافق شامل حول تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.

وأوضح بوزيد لزهاري، في تصريح لوكالة “الأناضول” ، أنّ الفريق سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل، لوضع خارطة طريق ومنهجية العمل المتبعة في إنجاز الحوار.

وأكّد الخبير في قانون الدستوري، على تواصل فريق الحوار مع كل الفعاليات السياسية وممثلي المجمع المدني لتقريب الرؤى فيما يتعلق بالانتخابات.

مشيرا أن الحوار المزمع عقده لابد أن يفضي إلى ضمانات لاجراء انتخابات رئاسية فيكنف المصداقية و النزاهة

وتطرق عضو لجنة الحوار، إلى الاجتماع الذي جمعهم، أمس الخميس، مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قائلا: إنّ الاجتماع كان بمثابة التنصيب الرسمي للجنة يعني اننا بشرنا مهتمنا بشكل رسمي.

وأفاد المتحدث، بأن الحراك الشعبي لا يملك ممثلين له؛ “لذلك فإن فريق الحوار منوط بالاتصال مع أكبر قدر ممكن من فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية”.

وأكد أن الحوار المزمع لابد أن يفضي إلى توفير ضمانات تنظيم هذه الاستحقاقات في كنف المصداقية والنزاهة.

وتابع: “رئيس الدولة استمع لنا باهتمام بالغ خاصة فيما تعلق بإجراءات التهدئة التي تسبق الذهاب إلى الحوار”.

وكشف أن “بن صالح وعد بالتكفل بأغلب الانشغالات التي رفعناها له، وهي في الأصول انشغالات منقولة مما يطالب به الشعب منذ أشهر”.

وتجدر الاشارة، أنّ رئاسة الجمهورية كشفت، أمس الخميس، على 6 شخصيات مستقلة للاشراف على جلسات الحوار، لتهيئة الظروف لاجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن .

ويتكون الفريق المكلف من كريم يونسرئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، و فتيحة بن عبو و بوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) و إسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) و عبد الوهاب بن جلول (نقابي) و عزالدين بن عيسى (أستاذ جامعي).