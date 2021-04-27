بوزيد لزهاري يرفع شكوى ضد طابو ومرافقيه بتهمة عرقلة أداء مهامه

رفع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري شكوى ضد طابو ومرافقيه بتهمة عرقلة أداء مهامه أثناء حضور جنازة الفقيد علي أيت يحيى عبد النور

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين فإن بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أودع شكوى اليوم ضد كريم طابو أمام مصالح الشرطة بالعاصمة

وأكدت ذات المصادر أن الشكوى جاءت على خلفية قيام طابو بطرد لزهاري من جنازة الحقوقي علي يحيى عبد النور

لقطات فيديو رصدت قيام طابو وعدد من الأشخاص بتعنيف لزهاري وطرده ومحاولة الاعتداء عليه

وفي ذات السياق قال لزهاري أن كريم طابو ومعه مجموعة بلطجية متطرفين ذوو أفكار انفصالية قاموا بتطبيق سياسة قمعية

وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في تصريحه ” منحنا للراحل علي يحيى عبد النور وهو على قيد الحياة الجائزة السنوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان”