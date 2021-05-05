بوزيد لزهاري يمثل أمام قاضي التحقيق بصفته ضحية في قضيته ضد طابو

مثل اليوم أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس لزهاري بوزيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وحسب المعلومات التي بحوزة النهار أونلاين فإن بوزيد لزهاري مثل بصفته ضحية بعد شكوى التي رفعها ضد كريم طابو.

و خلال سماعه اليوم تمسك لزهاري بالشكوى المودعة من قبله و تمسك بتصريحاته المدلي بها أمام الضبطية القضائية بخصوص ما تعرض له من سب و شتم و اهانة من قبل كريم طابو اثناء جنازة المرحوم علي يحي عبد النور في مقبرة بن عكنون بالعاصمة.

كما عرج ونوه لزهاري على خطورة الوقائع و ما تعرض له من مختلف المضايفات