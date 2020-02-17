بوزيد لزهاري يُنتخب رئيساً للجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان

الوطني
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بوزيد لزهاري يُنتخب رئيساً للجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان
بقلم نويس عبد الجلال

أُنتخب بوزيد لزهاري، اليوم الإثنين، رئيساً على اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف في سويسرا.

وحسب ما أفاد به بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنّ إنتخاب لزهاري رئيساً للجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان، فقد كان خلال انعقاد دورتها الـ24 بجنيف.

وكان  لزهاري قد أعيد إنتخابه شهر أكتوبر المنصرم عضوا في هذه اللّجنة الإستشارية لعهدة مدتها ثلاث سنوات.

كما كان العضو السابق في مجلس الأمة، يشغل منذ أكتوبر الماضي منصب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة تضم 18 خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية ويسهرون على تقديم خدمات خاصة بالخبرة في شكل دراسات و آراء توصلت إليها الأبحاث.


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