بوساحة: “نطمح للتتويج بكأس أمم إفريقيا ورفع الكأس”

أكدت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، عزمها رفقة بقية اللاعبات، على التتويج بالطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وصرحت بوساحة، في حوار لموقع “الفاف”: “هدفنا من المشاركة في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، هي التتويج باللقب، وهذا ليس سرا”.

كما أضافت لاعبة الخضر: “كل منتخب يشارك في هذه المنافسة يطمح للفوز بها، كونه لا معنى للمشاركة دون رغبة في الفوز”.

وتابعت لينا بوساحة: “أعتقد أننا جميعا نتقاسم هذه الفكرة، وهي الذهاب إلى أبعد حد ممكن، الفوز باللقب، ورفع الكأس، على غرار ما فعله لاعبو المنتخب الوطني”.