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الرياضة

بوساحة: “هدفنا الأول في “الكان” تجاوز مرحلة المجموعات”

بقلم كريم تيغرمت
بوساحة: “هدفنا الأول في “الكان” تجاوز مرحلة المجموعات”
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كشفت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، أهدافها رفقة بقية اللاعبات من مشاركتهن المقبلة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.                       

وصرحت بوساحة، للموقع الرسمي للفاف: “سنخوض منافسة كأس أمم إفريقيا ضمن مجموعة قوية تضم نيجيريا، تونس وبوتسوانا”.

كما أضافت: “علينا التقدم مرحلة بمرحلة في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، مع قناعة قوية بأننا لسنا أقل شأن من أي منتخب”.

وتابعت لينا بوساحة: “هدفنا الأول من مشاركتنا هذه هو تجاوز مرحلة المجموعات، وبلوغ الدور المقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/cw3vD
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