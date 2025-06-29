بوساحة: “هدفنا الأول في “الكان” تجاوز مرحلة المجموعات”

كشفت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، أهدافها رفقة بقية اللاعبات من مشاركتهن المقبلة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرحت بوساحة، للموقع الرسمي للفاف: “سنخوض منافسة كأس أمم إفريقيا ضمن مجموعة قوية تضم نيجيريا، تونس وبوتسوانا”.

كما أضافت: “علينا التقدم مرحلة بمرحلة في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، مع قناعة قوية بأننا لسنا أقل شأن من أي منتخب”.

وتابعت لينا بوساحة: “هدفنا الأول من مشاركتنا هذه هو تجاوز مرحلة المجموعات، وبلوغ الدور المقبل”.