بوساعد: “سنتكفل بتهيئة العشب الطبيعي لملعب براقي”

كشف مدير الشركة المكلفة بالعشب الطبيعي لملعب وهران، بوساعد فريد، أن نفس الشركة التي أشرفت على تهيئة عشب ملعب وهران، ستتولى وضع العشب الطبيعي لملعب براقي الجديد.

وصرح بوساعد “للنهار”: “سنتكفل أيضا بوضع العشب الطبيعي في ملعب براقي بالعاصمة، أين شرعنا في الدراسات اللازمة من أجل ذلك”.

وأضاف: “نفس الشيء بالنسبة لملعب تيزي وزو الجديد، أين كنا قد شرعنا في العمل، قبل أن تتوقف الأشغال بسبب المشاكل الإدراية التي شهدها إنجاز الملعب”.

وأبرز بوساعد فريد، الخبرة التي أصبحت تمتلكها شركته وعماله الجزائريين في هذا المجال، كاشفا: “هناك العديد من الدول الإفريقية التي طالبت بخدماتنا من أجل إعادة تهيئة عشب العديد من الملاعب”.