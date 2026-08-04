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الرياضة

بوسافر:””الفاف” تولي أهمية كبيرة للكشف عن تناول المنشطات”

بقلم كريم تيغرمت
بوسافر:””الفاف” تولي أهمية كبيرة للكشف عن تناول المنشطات”
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أبرز الأمين العام لرابطة كرة القدم المحترفة، مراد بوسافر، الأهمية التي توليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لملف تناول المنشطات، كاشفا عن الاجراءات الجديدة التي يتم اعتمادها.

وصرح بوسافر، لتلفزيون”النهار”: “ستكون زيارات فجائية للملاعب يوم المقابلات، وإلى الحصص التدريبية للأندية، من طرف أطباء مختصين، لاجراء فحص الكشف عن المنشطات”.

كما أضاف: “الاتحادية تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، من أجل التأكد من سلامة اللاعبين، وعدم تناولهم للأدوية المنشطة”.

وتابع مراد بوسافر: “الاجراءات الجديدة تفرض حتى على مسيري الأندية تقديم شهادت السلبية، التي تثبت عدم تناولهم الأدوية المحضورة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/63Uq8
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