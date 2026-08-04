بوسافر:””الفاف” تولي أهمية كبيرة للكشف عن تناول المنشطات”

أبرز الأمين العام لرابطة كرة القدم المحترفة، مراد بوسافر، الأهمية التي توليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لملف تناول المنشطات، كاشفا عن الاجراءات الجديدة التي يتم اعتمادها.

وصرح بوسافر، لتلفزيون”النهار”: “ستكون زيارات فجائية للملاعب يوم المقابلات، وإلى الحصص التدريبية للأندية، من طرف أطباء مختصين، لاجراء فحص الكشف عن المنشطات”.

كما أضاف: “الاتحادية تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، من أجل التأكد من سلامة اللاعبين، وعدم تناولهم للأدوية المنشطة”.

وتابع مراد بوسافر: “الاجراءات الجديدة تفرض حتى على مسيري الأندية تقديم شهادت السلبية، التي تثبت عدم تناولهم الأدوية المحضورة”.