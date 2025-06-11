بوسبت: “وهران تملك كل الإمكانيات اللازمة لاحتضان البطولة الإفريقية لكرة اليد”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد، مراد بوسبت، امتلاك وهران كل الإمكانيات التي تؤهلها لاحتضان بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، لأقل من 18 وأقل من 20 عاما إناث.

وصرّح بوسبت، في هذا الخصوص: “لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، انبهرت بالمنشآت الرياضية التي تحوزها وهران”.

وأضاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد: “وهران تملك كل الإمكانيات التي تؤهلها لاحتضان البطولة الإفريقية، وهذا يشرّفنا”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد، مراد بوسبت، خلال مرافقته اليوم الأربعاء، لوفد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، في زيارتهم التفقدية للمنشآت الرياضية بوهران.