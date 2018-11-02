بوستة: “أنا ماشي بني ويوي..يا نهدر الحق يا نجبد روحي”

تحدث رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد المؤقت، رياض بوستة، عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها الفاف مع أندية الرابطة المحترفة، خصوصا بعد تقديمها مهلة لفريق إتحاد عنابة من أجل تسديد ديونه.

وتحدث بوستة عن معاناة فريق بلوزداد مع أصحاب البذلة السوداء خلال مكالمة هاتفية مع القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“لمذا لم يتم خصم ثلاثة نقاط من رصيد فريق إتحاد عنابة..لماذا قدمت الفاف مهلة لهذا الفريق من أجل تسديد ديونه، عكس فريقنا الذي خسر على البساط أمام عين مليلة وتم سحب ثلاث نقاط من رصيده”.

“نحن لم نطالب مدوار بحل مشاكلنا ..لكن ” ماتزيدش تحقرنا””.

وفيما يخص إمكانية معاقبته من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للفاف بسبب التصريحات التي يدلي بها قال بوستة:

“أنا مارانيش بني ويوي ، يا نهدر يا نجبد روحي، عندنا عدالة نزيهة نهدر أو مانخافش”.