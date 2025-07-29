بوسدر: “وصافة النسخة الأخيرة لـ”الشان” تضعنا تحت الضغط”

أكد حارس المنتخب المحلي، طارق بوسدر، أن التشكيلة الوطنية تعيش ضغطا كبيرا، قبل أيام عن انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة في الفترة مابين الـ 2 والـ 30 أوت الداخل.

واعترف حامي عرين وفاق سطيف، بضيق الوقت، غير أنه أكد في تصريحات من المنطقة المختلطة أمس الاثنين. بسيدي موسى، أن المنتخب سيحاول رفع نسق تحضيراته من أجل تدارك الأمر.

قبل أن يضيف بوسدر: “وصافة النسخة الماضية. تجعلنا تحن الضغط من أجل الذهاب بعيدا والجميع ينتظر منا التألق والتتويج باللقب”.

وختم الحارس السابق لنجم بن عكنون: “سنواصل العمل لنكونقدر المسؤولية. نحن واعون بما ينتظرنا وليس سهلا اللعب في إفريقيا وفي شهر أوت، ولكننا ذاهبون للتتويج بالكأس”.