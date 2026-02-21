بوسعادة.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين شاحنة وسيارة

أُصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 89، بمخرج مدينة بوسعادة باتجاه سيدي عامر، وتحديدًا أمام محجرة والي.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية ببوسعادة مدعومة بالمركز المتقدم في حدود الساعة 16:41، إثر حادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية.

وخلف الحادث إصابة سبعة أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و59 سنة، حيث تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.