بوسعادة: الحبس لشاب سرّب أسئلة مادة الإنجليزية في امتحان “البكالوريا”

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بدائرة بوسعادة من توقيف شاب يبلغ 25 سنة، قام بتسريب موضوع الإمتحان عبر الفايسبوك.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لذات المصالح مفادها قيام شخص بتسريب موضوع الإمتحان عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وباشرت مصالح الأمن تحرياتها التي مكنت من توقيف المشتبه فيه، ليتم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة.

ووجهت له تهمة نشر وتسريب موضوع إمتحان شهادة البكالوريا بإستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

لتتم إحالته على جلسة المثول الفوري، أين أمر قاضي الجلسة بإيداعه مؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.