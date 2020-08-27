بوسعادة: تشكيل لجنة لدراسة ملفات الحصة الثانية لطالبي قطع الأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة

تعكف مصالح بلدية بوسعادة خلال هذه الأيام على تشكيل لجنة دراسة ملفات طالبي قطع الأراضي الحصة الثانية، والتي تتشكل من منتخبين من المجلس البلدي و إداريين من مختلف المصالح التقنية.

وحسب تصريح لنائب رئيس البلدية مسعود ربيح فإن العملية تأتي من أجل التسريع في دراسة ملفات طالبي قطع الأراضي لهذه الحصة المبرمجة في أحياء مفدي زكرياء و طريق سيدي عامر و كذلك طريق الجزائر،

والذين بلغ عددهم أزيد من 25 ألف ملف ستخضع حسبه لتنقيط مدروس.

الحصة الثانية ستضاف إلى حصة 700 تجزئة و التي كشف والي ولاية المسيلة سابقا أن موعد الإفراج عنها سيكون قبل نهاية شهر أوت الجاري. و التي من شأنها أن تخفف الضغط فيما يخص ملف السكن ، وحتى تتوافق كذلك مع عدد التسجيلات التي فاقت 50 ألف في مختلف الصيغ، و هو الرقم الكبير مقارنة بالحصص السكنية المبرمجة في إنتظار الإفراج عن مشاريع أخرى كافية لمدينة بحجم بوسعادة.