بوسعادة: توقيف شخصين وحجز أزيد من 6700 قارورة خمر

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بوسعادة: توقيف شخصين وحجز أزيد من 6700 قارورة خمر
بقلم سفيان قوادري

تمكنت مصالح أمن دائرة بوسعادة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن سيارة قدرت بـ 6702 قارورة من مختلف الاحجام والأنواع.

وذلك إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصين بترويج المشروبات الكحولية ليتم نصب كمين أفضى إلى توقيف المعنيين.

ويتعلق الأمر بشابين يبلغان 30 و38 سنة عثر داخل السيارة التي يقودانها على كمية أولية قدرت بـ 126 وحدة ومبلغ 106 آلاف دينار كعائدات بيع.
ليتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفتيش سكن أحد المشتبه فيهما ليتم العثور على الكمية المتبقية و المقدرة ب 6576 وحدة محلية و أجنبية الصنع من مختلف الأنواع.

و تم تقديم المشتبه فيهما أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة بتهمة


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