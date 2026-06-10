بوسعادة.. توقيف 9 متهمين بينهم قصّر لضلوعهم في جرائم الغش في البكالوريا وأحكام تصل إلى عامين حبسا

عالجت محكمة بوسعادة لدى مجلس قضاء المسيلة خمس قضايا متفرقة، توبع بموجبها 9 متهمين موقوفين لضلوعهم في جرائم الغش في الامتحانات وتسريب مواضيع البكالوريا، بعد إحالتهم أمام قسم الجنح للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وفي هذه القضايا، أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكامًا من 18 شهرا حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تصل الى 100 ألف دينار جزائري.

فيما أجِّلت محاكمة 3 متهمين موقوفين الى الأسبوع المقبل بعد إيداعهم الحبس بالجلسة.

في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، كشفت نيابة الجمهورية للمحكمة ذاتها أنه تم بتاريخ 2026/6/9 مباشرة تحريات تخص وقائع تتعلق بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026

وبتاريخ اليوم، قدِّم المشتبه فيهم للمحاكمة، وتمت متابعتهم وفق التفصيل الآتي:

القضية الأولى: ويتعلق الأمر بالمتهمتين (ع.ع) والقاصر (ع.ه)، حيث تمت متابعة (ع.ع) بجنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادتين 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات، وفق إجراء المثول الفوري. ومتابعة القاصر (ع.ه) بجنحة القيام أثناء الامتحانات بتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، بموجب عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهمة (ع.ع) ومعاقبتها بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإبداعها الحبس بالجلسة.

وأما المتهمة القاصر (ع.ه) فقد تم بعد التحقيق معها من طرف قاضي الأحداث إخضاعها لتدابير الرقابة القضائية.

القضية الثانية: مثُل المتهم (ب.ا) لمتابعته بجنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكررة ومكرر 7 من قانون العقوبات، وفق إجراء

الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإبداعه الحبس بالجلسة.

القضية الثالثة: تم عرض محاكمة في قضية جزائية للمتهمين (ش.س) و (ش. أ) لمتابعة المتهمة (ش س) بجنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وتوبعت (ش.أ) يجنحة القيام اثناء الامتحانات بمحاولة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكررة ومكرر 7 و مكرر 09 من قانون العقوبات وفق إجراء المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهما ومعاقبة كل واحد منهما بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة.

القضية الرابعة: أدين فيها المتهم (ع.ط) بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة. لمتابعته بجنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر مواضيع الامتحانات البيانية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكررة ومكرر من قانون العقوبات، بعدما مثل للمحاكمة وفقا لإجراء المثول الفوري.

القضية الخامسة: في قضية جزائية خامسة تم إيداع 3 متهمين الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمتهم لجلسة 16 جوان الجاري، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ج. أ). (ق.م) (ج. ع).

وفي الملف ذاته، تمت متابعة المتهم (ج .أ) بجنحة القيام أثناء الامتحانات بتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد ومتابعة المتهمين (ق.م) و(ج.ع) بجنحة القيام أثناء الامتحانات بتسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكررة ومكرر 7 من قانون العقوبات.