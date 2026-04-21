بوسعادة.. قتيل و3 جرحى  في اصطدام بين سيارتين بجبل مساعد

لقي شخص يبلغ من العمر حوالي 65 سنة حتفه، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور مميت. وقع، اليوم، بالطريق الوطني رقم 89 على مستوى منطقة الشيحة ببلدية جبل مساعد في بوسعادة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدة الثانوية بعين الملح مدعومة بالوحدة الثانوية ببوسعادة، في حدود الساعة 14:45، إثر اصطدام بين سيارتين.

وخلّف الحادث وفاة شخص في عين المكان، تم تحويل جثته إلى مستشفى عين الملح. فيما أصيب ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و55 سنة بجروح متعددة.

وتم إسعاف المصابين في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى عين الملح لتلقي العلاج اللازم.