بوسعادة.. قتيل و5 جرحى اثر اصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرون جراء حادث مرور مميت وقع اليوم السبت، بالطريق الولائي رقم 04 مدخل منطقة المعذر، ببلدية بوسعادة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 12سا و25د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي. رقم 04 مدخل منطقة المعذر، بلدية ودائرة بوسعادة.

وخلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة (تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث)، وإصابة خمسة (05). أشخاص آخرين (03 من جنس أنثى و02 من جنس ذكر) بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

