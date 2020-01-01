بوسعادة: مديرية السكن ترفض فضيحة بلدية بوسعادة

رفضت مديرية السكن بالمسيلة قائمة التجزئات الترابية حصة 700 قطعة ببوسعادة، الامر الذي أثار عدة تحفظات.

وحسب الوثيقة التي تحصلت ” النهار اونلاين ” على نسخة منها سجلت فيها العديد من التحفظات حول الأسماء الواردة فيها.

وعلى رأسها ورود أسماء أقارب وإخوة وأبناء أعضاء المجلس الشعبي البلدي. بالإضافة إلى وجود أزيد من إسم من عائلة واحدة .

واستنادا الى المراسلة التي وجهتها مديرية السكن بالولاية، فإن ذات القائمة غير ممضية من طرف رئيس البلدية الذي هو في عطلة مرضية.

ولم تشمل مختلف الفئات من الادارات و الموظفين التابعين للدولة كما هو معمول به.