بوسعادة: مشايخ زاوية الهامل يعتذرون عن تنظيم إحتفال المولد النبوي ويدعون المواطنين للإحتفال بمنازلهم

دعا مشايخ الزاوية القاسمية في الهامل ببوسعادة، المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة تفاديا لإنتشار فيروس كورونا، و الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في منازلهم.

مشايخ الزاوية و في بيان لهم، أياما قليلة قبل ليلة الإحتفال بالمولد النبوي، وجهوا نداءا للمواطنين بضرورة الحفاظ على الصحة العامة.

وتفادي التوجه للزاوية من أجل إحياء الإحتفال بالمولد النبوي كما جرت عليه العادة طيلة السنوات الماضية، مرجعين ذلك إلى الوضع الصحي العام للبلاد.

هذا و أكد مشايخ الزاوية في مضمون البيان أن أبواب الزاوية تبقى مفتوحة لطلبة العلم و حفظة القرآن الكريم، و أن هذا القرار جاء ظرفيا هذه السنة.