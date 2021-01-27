بوسعادة : مصالح البلدية تصدر بيانا لتوعية المواطنين بعد تسجيل حالات إصابة بالحمى المالطية

شهدت منطقة بوسعادة خلال الأيام الأخيرة تسجيل إرتفاع محسوس في حالات الإصابة بمرض الحمى المالطية.

وذلك بمعدلات جعلت مصالح البلدية تصدر بلاغا للمواطنين بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب هذا المرض.

والذي عادة ما يكون مصدره الحليب و مشتقاته.



البيان الذي تحصلت النهار اونلاين على نسخة منه، جاء لتوعية المواطنين و تحسيسهم بعد إرتفاع حالات الإصابة بهذا المرض.

وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، انور السادات حفيظي:” فإن البيان يأتي بناء على مسؤولية مصالحه تجاه المواطنين وإبلاغهم.

وكذا توخي الحذر لتفادي تسجيل حالات أخرى، و حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.”