بوسعادة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة في حريق شقة بجبل أمساعد

لقيت امرأة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة حتفها، فيما أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو 12 سنة بحروق متفاوتة الخطورة، إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية بحي أول نوفمبر ببلدية جبل أمساعد جنوب ولاية المسيلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الملح مدعومة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة، على الساعة 16:28 من مساء اليوم، إثر اندلاع حريق بغرفة داخل شقة تقع بالطابق الرابع لعمارة سكنية تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق.

وأسفر الحادث عن وفاة امرأة بعين المكان، بينما تعرضت طفلة لحروق في مختلف أنحاء جسمها، حيث تم إسعافها ونقلها على جناح السرعة إلى مستشفى عين الملح لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، مع منع انتشاره إلى باقي أجزاء الشقة والشقق المجاورة.