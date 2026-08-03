بوسعادة: وفاة امرأة وإصابة 3 أشخاص اثر انقلاب سيارة

لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 27 سنة مصرعها، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم بين 4 و37 سنة، إثر حادث مرور وقع، صباح اليوم، بالطريق الوطني رقم 70 على مستوى المكان المسمى “ولاول” ببلدية محمد بوضياف، جنوب ولاية بوسعادة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية ببوسعادة. حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببن سرور مدعومة بوحدة عين الملح، في حدود الساعة 10:55 صباحًا، لتقديم الإسعافات اللازمة.

وقد تم تحويل المصابين إلى عيادة محمد بوضياف لتلقي العلاج. فيما نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

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