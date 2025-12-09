بوسعادة: إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بعين الملح

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 89، على مستوى النقطة الكيلومترية 214 بمنطقة الجوخة، التابعة إقليميا لبلدية عين الملح.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الوحدة الثانوية بعين الملح تدخلت في حدود الساعة 18:07، مدعومة بسيارة إسعاف تابعة للقطاع الصحي، من أجل حادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة.

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و61 سنة، يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة. تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بعين المكان، قبل تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى عين الملح للتكفل الطبي.