بوسعادة.. قتيل و3 جرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارتين

توفي شخص وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 08 بعين الحنش، بإقليم بلدية بوسعادة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 21:03 من أجل حادث اصطدام بين شاحنتين وسيارتين (متبوع بحريق إحدى الشاحنتين).

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 36 سنة وإصابة 3 آخرين تتراوح ٱعمارهم بين 53 سنة و 65 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

العملية سخرت لها مصالح الحماية المدنية 3 شاحنات إطفاء، و3 سيارات إسعاف.