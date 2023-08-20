بوسعيد: “سنكون في الموعد لضمان التأهل في لقاء العودة أمام باندل”

أبدى لاعب أولمبي الشلف، عبد القادر بوسعيد، ثقته في قدرتهم على ضمان التاهل للدور المقبل من كأس الكاف، رغم هزيمتهم في لقاء الذهاب أمام باندل النيجيري.

وصرح بوسعيد للصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “تمكنا من فرض سيطرتنا في بداية مباراتنا أمام فريق باندل، إلى غاية الدقيق الـ40 أين تلقينا هدف من مخالفة”.

كما أضاف: “دخلنا الشوط الثاني من هذا اللقاء بقوة، أين خلقنا عدة فرص، لكن الحظ لم يحالفنا في تعديل النتيجة”.

وبخصوص حظوظهم في التأهل، قال عبد القادر بوسعيد: “سنعمل على أن نكون في الموعد خلال لقاء العودة من أجل تحقيق التأهل للدور المقبل”.