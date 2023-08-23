بوسعيد: “عازمون على الإطاحة بباندل النيجيري لتحقيق التأهل”

أكد قائد أولمبي الشلف، عبد القادر بوسعيد، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز أمام نادي باندل النيجيري، لضمان التاهل للدور المقبل من كأس الكاف.

وصرح بوسعيد، للصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “التحضيرات تجري بجدية كبيرة وبحضور كل اللاعبين استعدادا لمواجهة العودة أمام باندل النيجيري”.

كما أضاف قائد الفريق: “علينا تدارك الأخطاء التي ارتكبناها في نيجيريا، وتقديم مباراة في المستوى من أجل ضمان التأهل”.

وتابع عبد القادر بوسعيد: “المعنويات جد مرتفعة وسط اللاعبين، والكل عازم على تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من هذه المنافسة الإفريقية”.

يذكر أن مباراة العودة من الدور التصفوي الاول، بين اولمبي الشلف، وباندل النيجيري، مقررة هذا السبت، بملعب “الرويبة” انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا.