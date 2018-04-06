بوسليماني: “أعضاء من ديريكتوار الرابطة يسعون لتكسير الحراش”

اتهم عضو ديريكتوار اتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، أعضاء من ديريكتوار الرابطة، بمحاولة تكسير فريقه، بعد العقوبة التي تم تسليطها على المدرب عزيز عباس.

وصرّح جعفر بوسليماني، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “هناك أشخاص في ديريكتوار الرابطة، يسعون لتكسير اتحاد الحراش، ويعملون لمصلحة أعضاء من المكتب الفيديرالي”.

وأضاف: “سنقدم طعنا في العقوبة المسلطة على المدرب عزيز عباس، وندعو رئيس الفاف، للتدخل ووضع حد لهؤلاء الأشخاص”.

وتابع: “طاقم التحكيم، ومحافظ اللقاء، تلقو أوامر بطرد المدرب عزيز عباس في مباراة بارادو، ورفضو جلوسه في دكّة البدلاء”.

وأردف: “الحكام والمحافظ، لم يشاهدو ما حدث بين اللاعب والمدرب، لأن الحادثة جرت في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس”.

وأوضح بوسليماني، بخصوص هذه الحادثة: “لاعب بارادو، شرايطية، شتم المدرب عباس بوالدته، وهذا مادفع بالمدرب لصفع اللاعب”.

ليختم في الأخير: “لجنة الإنظباط، لم تستدعِ لاعب بارادو، ولم يتم حتى ذكر اسمه في التقرير المدون ضد المدرب عباس”.