حمّل عضو ديريكتوار إتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، المكتب السابق المسير للفريق، بقيادة فيصل بن سمرة، مسؤولية الوضعية التي يتواجد فيها النادي حاليا.

وصرح جعفر بوسليماني، لتلفزيون “النهار”: “المكتب السابق هو السبب الرئيسي للوضعية الكارثية التي يتواجد فيها الفريق حاليا، بسبب سوء التسيير”.

وأضاف: “بن سمرة لديه حقد ضد إتحاد الحراش، فحتى بعد خروجه، حرّض ممول الفريق لعدم منح إعانات للنادي، بحجة عدم شرعية مكتبنا المسير”.

وتابع: “أنا لست جباناً، وأتحمّل مسؤوليتي كاملة في فترة تسييري لإتحاد الحراش”. وأوضح: “وجدنا الفريق بـ9 نقاط وحاليا لدينا 21 نقطة”.

وعن الهزيمة الأخيرة التي تلقاها فريقه أمام إتحاد البليدة، وفرص إتحاد الحراش، في ضمان البقاء هذا الموسم قال بوسليماني.

“الهزيمة أمام البليدة، كانت مُرة، ونتحملها جميعا، رغم أن هناك أخطاء دفاعية لا يمكن تقبلها، لكن حظوظنا لازالت قائمة في ضمان البقاء”.