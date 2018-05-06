بوسليماني: “الإدارة السابقة عملت المستحيل لسقوط الحراش”

أكد عضو ديريكتوار اتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، أن الكل يتحمل مسؤولية سقوط الفريق للقسم الثاني،وبدرجة أكبر الإدارة السابقة للفريق.

وصرح بوسليماني لتلفزيون النهار: “كلنا نتحمل مسؤولية سقوط اتحاد الحراش، لكن الإدارة السابقة تتحمل الجزء الأكبر”.

وأضاف: “الإدارة السابقة عملت المستحيل لسقوط اتحاد الحراش هذا الموسم للقسم الثاني، بما فيهم بن سمرة، مانع وبقية الأعضاء”.

وتابع: “الحراش كان بإمكانها تجنب السقوط، لأننا كنا نملك مدرب اسمه بوعلام شارف، الذي كان قائما بالفريق رغم قلة الإمكانيات”.

وأردف بوسليماني: “يمكنني القول أن اتحاد الحراش سقط للقسم الثاني في مرحلة الذهاب من البطولة، لكننا نتحمل مسؤوليتنا وسنبقى إلى جانب الفريق”.