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بوسليماني: “الإدارة السابقة عملت المستحيل لسقوط الحراش”

الرياضة
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بوسليماني: “الإدارة السابقة عملت المستحيل لسقوط الحراش”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عضو ديريكتوار اتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، أن الكل يتحمل مسؤولية سقوط الفريق للقسم الثاني،وبدرجة أكبر الإدارة السابقة للفريق.

وصرح بوسليماني لتلفزيون النهار: “كلنا نتحمل مسؤولية سقوط اتحاد الحراش، لكن الإدارة السابقة تتحمل الجزء الأكبر”.

وأضاف: “الإدارة السابقة عملت المستحيل لسقوط اتحاد الحراش هذا الموسم للقسم الثاني، بما فيهم بن سمرة، مانع وبقية الأعضاء”.

وتابع: “الحراش كان بإمكانها تجنب السقوط، لأننا كنا نملك مدرب اسمه بوعلام شارف، الذي كان قائما بالفريق رغم قلة الإمكانيات”.

وأردف بوسليماني: “يمكنني القول أن اتحاد الحراش سقط للقسم الثاني في مرحلة الذهاب من البطولة، لكننا نتحمل مسؤوليتنا وسنبقى إلى جانب الفريق”.

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