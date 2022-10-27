بوسليماني: الإمكانيات متوفرة وأدعو الصحفيين الجزائريين لإبراز صورة مشرفة عن بلدهم

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال الوفود الإعلامية المكلفة بتغطية أشغال القمة العربية. التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر، والتي ستكون لأول مرة “قمة بدون ورق”.

كما أوضح، وزير الاتصال في تصريح للتلفزيون الجزائري، أنه تم “توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لصالح الصحفيين”. “الذين سيقومون بتغطية أشغال القمة العربية بهدف تسهيل مهمتهم الإعلامية”.

وأشار بوسليماني، أن ممثلي عدة وزارات سيرافقون الوفود الإعلامية الأجنبية، ابتداء من لحظة وصولهم إلى مطار الجزائر الدولي. سواء تعلق الأمر بالصحافة المعتمدة بالجزائر أو المبعوثين الخاصين أو الصحفيين الذين سيرافقون الوفود الرسمية.

كما تم أيضا –يضيف وزير الاتصال– “توفير فنادق خاصة لإيوائهم وكذا وسائل النقل من مقر إقامتهم إلى المركز الدولي للمؤتمرات”. “الذي سيحتضن أشغال القمة”. كما “سيستفيد الصحفيون الجزائريون بدورهم من خدمة النقل انطلاقا من نقاط محددة”.

ولأول مرة في تاريخ انعقاد القمم العربية، ستكون تلك التي ستحتضنها الجزائر “قمة بدون ورق”. ما يجعل منها –مثلما أكد عليه بوسليماني– “قمة متميزة”.

كما سيكون بمقدور الصحفيين –يستطرد الوزير– “متابعة مجريات القمة العربية على المباشر انطلاقا من شاشات عملاقة سيتم نصبها على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات”.

وفي رسالة وجهها للصحفيين الجزائريين، أبرز بوسلمياني “الدور المنوط بهم في إنجاح هذه القمة”. ليضيف قائلا: “نحتاج إلى إبراز الصورة الحقيقية المشرفة للجزائر في الخارج”.