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بوسليماني: “الحراش تملك لاعبين يستحقون دعوة المنتخب المحلي”

الرياضة
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بوسليماني: “الحراش تملك لاعبين يستحقون دعوة المنتخب المحلي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عضو ديريكتوار اتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، أنّ فريقه يملك مجموعة من اللاعبين الشبان الذين يستحقون دعوة الناخب الوطني، للمنتخب المحلي.

وصرح جعفر بوسليماني، للإذاعة الوطنية: “الحراش تملك لاعبين شبان يقدمون مستويات جيدة هذا الموسم في البطولة الوطنية”.

وخص بوسليماني بالذكر: “هناك كل من دباري، ولمديل، المتألقان هذا الموسم، إضافة إلى اللاعب داود الذي تدرج في كل فئات المنتخب الوطني”.

وجاءت تصريحات جعفر بوسليماني، بعد كشف الناخب الوطني رابح ماجر، عن قائمة الـ24 لاعبا محليا، المعنيين بالتربص الذي يسبق المواجهة الودية أمام المنتخب السعودي.

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