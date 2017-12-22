بوسليماني :”الحراش ولات أرديس”

إعتبر، جعفر بوسليماني، رئيس “ديريكتوار” إتحاد الحراش، بأن النادي أصبح بمثابة “سوبر ماركت” للمُنافسين الذين يخطفون لاعبيه في كل مرة.

وقال :”الحراش أصبحت بمثابة “أرديس” بالنسبة للفرق الأخرى، التي تغري لاعبينا بمبالغ خيالية، وتدفعهم للتوجه للجنة المُنازعات في كل مرة”.

وأضاف :”إنهم يتكالبون علينا، ويستهدفون دائما، خطف نُخاعنا الشوكي، وأفضل العناصر المتواجدة في تشكيلتنا وهذا مؤسف، مُستغلين إمتلاكهم للسيولة المالية”.

وأوضح الرجل القوي في إدارة “الصفراء”، بأن المكتب الجديد سيعمل المُستحيل من أجل التمسك بجميع اللاعبين، وغلق باب رحيلهم نهائيا.