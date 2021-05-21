بوسليماني: “تصريحات لونيسي كانت في لحظة غضب”

رد رئيس اتحاد الحراش، جعفر بوسليماني على تصريحات مدربه خالد لونيسي، مبررا أقواله، بردة فعل في لحظة غضب.

وصرح بوسليماني، للإذاعة الوطنية: “أظن أن تصريحات لونيسي جاءت في لحظة غضب، بالنظر لعدم تقبله للخسارة الأخيرة، والنتائج السلبية المسجلة مؤخرا”.

وأضاف: “الأمور عادة إلى مجاريها في الفريق، والكل عاد إلى التدريبات، تحضيرا لمباراتنا المقبلة أمام بن عكنون”.

وأردف: “أنتظر من ردة فعل قوية من اللاعبين، للرد على ما قاله لونيسي، من خلال تقديم أداء أقوى في قادم المباريات”.

وتابع جعفر بوسليماني: “مع بداية الموسم كان هدفنا تحقيق الصعود، لكن حاليا الأمور تغيرت وأصبح هدفنا هو ضمان البقاء”.