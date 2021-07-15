بوسليماني حكما لقمة الجولة الـ32 بين وفاق سطيف وشبيبة الساورة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بوسليماني، لإدارة قمة الجولة الـ32 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع وفاق سطيف بشبيبة الساورة.

وسيدير الحكم بوسليماني، هذه المواجهة بمساعدة كل من بلبشير، مساعد أول، وبوروبا، مساعد ثاني، بالإضافة لكادم كحكم رابع.

وتعد هذه المواجهة، بمنافسة حادة بين الفريقين، كون الوفاق يحتل المركو الثاني من ترتيب البطولة، برصيد 60 نقطة، متبوعا بشبيبة الساورة، في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

يذكر أن وفاق سطيف، يستضيف شبيبة الساورة، على ملعب “8 ماي 1945″، يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

وجاءت تعيينات باقي حكام الجولة الـ32 من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: