بوسليماني: كل الشركاء مدعوون لإنجاج الألعاب الرياضية العربية

دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، كافة الشركاء لإنجاح. الطبعة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل. والتسويق للصورة الايجابية للجزائر وإبراز مؤهلاتها القوية في مختلف المجالات بما فيها الرياضة.

وفي كلمته خلال افتتاح دورة تكوينية حول الاتصال المؤسساتي وتقنيات التنسيق التنظيمي. بمشاركة قطاعي وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي. أوضح بوسليماني أن “هذا النشاط القطاعي المشترك يجسد سياسة الاتصال الهادفة إلى ابراز مكانة الجزائر المستحقة في المحافل الدولية وكذا مؤهلاتها القوية في مختلف المجالات. بما فيها الرياضة، داعيا كافة الشركاء لإنجاح هذا الحدث العربي.

كما ذكر الوزير بالأهمية التي يوليها قطاع الاتصال لعملية تكوين المورد البشري قصد إحداث الإضافة المطلوبة في أداء أسرة الصحافة والإعلام. لا سيما من جانب تطوير اعلام مهني ومجابهة الأخبار الكاذبة والمضللة. التي تندرج ضمن حملات عدائية عبر مختلف الوسائط”.

وأشار بوسليماني إلى الإنجازات النوعية التي جسدتها الدولة من خلال المنشآت القاعدية الجديدة. ذات المعايير العالمية والتنظيم الباهر لمختلف المواعيد الكبرى. كالألعاب المتوسطية وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 عاما. وكذلك ما تحقق من ألقاب وانتصارات في مختلف التخصصات الرياضية. والتي كان آخرها كأس الكونفدرالية الإفريقية التي توج بها نادي اتحاد الجزائر”.

تنظيم دورات تكوينية لتمكين الصحفيين من المهارات الإعلامية

اعتبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، أن تنظيم الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين والفاعلين المعنيين بتنظيم كبريات التظاهرات الرياضية الوطنية والإقليمية. تندرج في إطار توجيهات الدولة المتعلقة بضرورة تسويق الصورة الايجابية للجزائر على المستوى الدولي. من خلال إبراز المجهودات المبذولة في مجال تنظيم مختلف التظاهرات ونوعية المنشآت الرياضية المنجزة”.

وقال الوزير أن تنظيم الدورات التكوينية بغرض تمكين الصحفيين من المهارات الإعلامية والأساليب الاتصالية التفاعلية الحديثة وتسخيرها لتقديم الصورة الأمثل للجزائر لا سيما خلال الطبعة الـ 15 الألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها بلادنا من 5 إلى 15 جويلية بعد غياب دام 12 سنة” مشيرا إلى أن هذه الدورات التكوينية تعتبر نقطة تحول في المسار المهني لكل صحفي للاحتراف في مجال صنع المحتوى والترويج لمكتسبات بلادنا في المجال الرياضي.

جدير بالذكر أن الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي و تقنيات التنسيق التنظيمي على مدار يومين حيث ستخصص لدراسة تقنيات صناعة المحتوى والتغطية الرقمية والترويج للتظاهرات الرياضية الكبرى.