بوسليماني: موقف الجزائر ثابت في الدفاع عن مصالح إفريقيا وتطويرها إعلاميا

تحدث وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على مواقف الجزائر الثابتة في الدفاع عن مصالح إفريقيا والعمل التشاركي لتطويرها في كافة المجالات، لا سيما مجال الإعلام.

وأكد الوزير، في كلمة له بمناسبة الدورة ال14 للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي المنعقدة بأبوجا، على مواقف الجزائر الثابتة في الدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا والعمل التشاركي لتطويرها إعلاميا وفي كافة المجالات حتى تستعيد إفريقيا مكانتها اللائقة بين الأمم.

مشيرا إلى أن شعار الدورة: “آثار وتحديات الإذاعة المسموعة الإفريقية في التغيير الرقمي للعالم”. يشكل “أحد الاهتمامات البارزة للجزائر في مقاربتها الإعلامية القارية”.

وأضاف أن هذا الاهتمام تجسد قبل أسبوعين بإطلاق الجزائر قناة “إفريقيا أف أم” التي قال أنها تعد “إضافة نوعية تؤكد قناعة الجزائر الراسخة بضرورة ترقية التكامل والتعاون البيني في مختلف المجالات، بما فيها مجال الإعلام والاتصال”.

كما أكد الوزير بأن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتنمية “ستشرع قريبا في إنجاز مشاريع تنموية بعدد من البلدان الإفريقية تشمل أساسا مجالات الصحة والتعليم والمياه”.

وذكر بأن رئيس الجمهورية ما فتئ يؤكد بكل صدق ووضوح هذه الخيارات المترجمة لسياسة الجزائر المبدئية والثابتة القائمة على رفض الإملاءات والتدخلات الأجنبية في الشؤون الإفريقية.

وأشار إلى أن سياسة الجزائر الداعمة لإفريقيا “دون قيد ولا مساومات أو حسابات ظرفية تجلت في عدة صور شملت المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

مضيفا أن “اهتمام الجزائر بمصالح إفريقيا يمتد لمجال الإعلام والاتصال. وهو ما تعكسه إسهاماتها الإيجابية في الهيئات القارية ذات الصلة، منها الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي”.

ولفت في هذا الإطار إلى مبادرة الجزائر بتقديم هبة للاتحاد تمثلت في المركز الجديد لتبادل الأخبار والبرامج الكائن مقره بالعاصمة.

كما أبرز وزير الاتصال “الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام، خاصة في ظل الرقمنة، في إثبات الحضور الإفريقي دوليا”.

بوسليماني: نهدف إلى ترقية التعددية الإعلامية وحرية الصحافة والتعبير

وشدد بوسليماني على أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية لصالح قطاع الاتصال تهدف إلى “ترقية التعددية الإعلامية وحرية الصحافة والتعبير. ضمن منظومة الحقوق المكرسة دستوريا وفعليا ومواكبة للتكنولوجيات المستحدثة”.

وقال أن الجزائر “أدركت حتمية الرقمنة في إدارة وتسيير الشأن العام والخاص على سواء وأنشأت وزارة قائمة بذاتها خاصة بالرقمنة.كما تحرص على تعميم وتأمين استعمالها في مختلف المؤسسات والمجالات”.

هذا وأشار الوزير إلى ما تعرفه الإذاعة الجزائرية من عملية كبيرة لتجديد وتحديث تجهيزاتها وأدوات العمل بها سمحت باستبدال الأجهزة التماثلية بأجهزة رقمية.

وأضاف أن مؤسسة التلفزيون تعززت مؤخرا بقنوات موضوعاتية متنوعة وتم تجديد تجهيزاتها واستحداث نظام إنتاج الأخبار التلفزيونية المتكامل.

هذا وتم على هامش هذه الدورة، تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير جهوده من أجل الدفع بعجلة التنمية في إفريقيا.