بوسليماني.. وزارة الاتصال تولي اهتمام لتكوين الصحافيين والمنتسبين للمهنة

قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، إن القطاع يولي اهتماما معتبرا لعملية التكوين بما يؤهل الصحافيين والمنتسبين للمهنة. قصد “مواكبة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والمساهمة في إبراز إنجازات الجزائر الجديدة.

كما أكد الوزير بوسلمياني ضرورة تقرب المعنيين من الإدارة لاسيما محليا وتوظيف الإعلام الجواري من أجل كسب ثقة المواطن. بإعطائه المعلومة الصادقة والصحيحة تجسيدا لهدفنا الأسمى المتمثل في الوصول إلى إعلام وطني احترافي ومسؤول.