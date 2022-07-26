بوسليماني يشرف على توقيع  اتفاق بين الجزائر ومؤسسة “عربسات”

أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء، على توقيع بروتوكول اتفاق بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ومؤسسة “عربسات”.

وحسب بيان وزارة الإتصال، فلقد أكد بوسليماني أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تمتين العلاقات بين المؤسستين ويهدف إلى تجسيد شراكة استراتجية من شأنها تعزيز العلاقات في مجال الاتصال وخاصة الرقمي.

وختم ذات البيان، بأن بروتوكول الاتفاق سيسمح بترقية الخدمات الابتكارية والخدمات المتعددة الوسائط.ما يوفر مناخا جديدا وشروطا تحفيزية تسمح بتقديم المساعدة والدراسات والمرافقة عبر النقل التكنولوجي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي.