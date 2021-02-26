بوسليماني يقصف رابطة الهواة

أبدى رئيس ديريكتوار اتحاد الحراش، محمد بوسليماني استيائه من رابطة الهواة، بعد معاقبتها لاعبي فريقه بالخطأ، قبل مواجهة أولمبي الأربعاء.

وصرح بوسليماني، للإذاعة الوطنية: “تعرض بعض لاعبينا لعقوبة الإيقاف، بسبب خطأ من طرف رابطة الهواة”.

وأوضح: “هناك لاعب استنفذ عقوبته السنة الماضية بالغياب في 3 مباريات، لكن رابطة الهواة عاقبته من جديد بـ5 مباريات”.

وتابع: “تقدمنا بطعن في هذا الخصوص، لكن يبدو أن الطائرة التي تعودت على نقل المراسلات من مقر رابطة الهواة إلى من مبنى دالي إبراهيم تعطلت”.

وختم محمد بوسليماني: “ربما هذا جاء من باب الإهمال، ما سيتسبب لنا في تضييع خدمات لاعبنا في المباراة المقبلة أمام أمل الأربعاء”.