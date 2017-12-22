بوسليماني يُهاجم مسيري “العميد” :”عيب عليكم..”

أكد رئيس “ديريكتوار” إتحاد الحراش، جعفر بوسليماني، بأن إدارة “الصفراء” مُستاءة من سعي مُسيري، مولودية الجزائر، لخطف لاعبهم، حمزة بنوح.

وصرح للقناة الإذاعية الأولى، صبيحة اليوم الجمعة: “اللاعب لم يتم تسريحه من طرف لجنة المُنازعات، وماتقوم به إدارة المولودية عيب”.

وأكد بوسليماني بأن بنوح، لايمتلك حاليا القُدرة على فسخ عقده آليا، وبأن الإدارة الجديدة ستعمل لتسوية وضعيته في أسرع وقت.

وختم :”ليس لدينا أي مشاكل مع المولودية أو سطيف أو شبيبة القبائل، ولكنني لا أحترم مُسيرين يتصلون بلاعبينا مُرتبطين بعقود”.