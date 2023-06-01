بوسليو: “سنضع اليد في اليد لتحقيق حلم التتويج باللقب الإفريقي”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، خالد بوسليو، عزمه رفقة زملائه، على وضع اليد في اليد من أجل احراز كأس الكاف، واسعاد أنصار الاتحاد والجمهور الجزائري.

وصرح بوسليو، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “التحضيرات تجري على ما يرام تحسبا لنهائي كأس الكاف المقرر يوم السبت”.

كما أضاف: “هدفنا واحد وهو تحقيق حلم التتويج بلقب افريقي، وسنضع اليد في اليد من أجل تحقيق ذلك”.

وأردف مهاجم الاتحاد: “كأي لاعب، أطمح للتسجيل في هذا النهائي، لكن الأهم هو تحقيق الفوز، ورفع الكأس”.

وختم خالد بوسليو تصريحاته بتوجيه كلمة لأنصار الاتحاد: “الجمهور ساندنا منذ بداية، ونتمنى مع نهاية الموسم أن تكتمل فرحتهم باحراز اللقب”.