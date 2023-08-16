إعــــلانات
الرياضة

بوسليو ومغيلي باقيان في الإتحاد إلى 2026

بقلم محمد.ل
بوسليو ومغيلي باقيان في الإتحاد إلى 2026
  • 15
  • 0

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، رسميا عن استمرار الثنائي خالد بوسليو وإسلام مغيلي، مع الفريق إلى صيف 2026.

وكشفت إدارة الاتحاد، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن الثنائي بوسليو ومغيلي، مدد عقده رسميا مع النادي.

وكان عقد بوسليو القادم من شباب بلوزداد الصائفة الماضية، ينتهي صيف 2024، لتقرر الإدارة العاصمية الاحتفاظ به لموسمين إضافيين، بعدما تألق الموسم الماضي مع الفريق محليا وقاريا.

وهو ما قامت به أيضا مع مغيلي، القادم من أولمبي الشلف، والذي نصب نفسه اكتشاف الاتحاد في الموسم الفارط، ليتم مكافأته بتمديد عقده لموسمين إضافيين أيضا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/icl1Q
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر