بوسليو ومغيلي باقيان في الإتحاد إلى 2026

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، رسميا عن استمرار الثنائي خالد بوسليو وإسلام مغيلي، مع الفريق إلى صيف 2026.

وكشفت إدارة الاتحاد، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن الثنائي بوسليو ومغيلي، مدد عقده رسميا مع النادي.

وكان عقد بوسليو القادم من شباب بلوزداد الصائفة الماضية، ينتهي صيف 2024، لتقرر الإدارة العاصمية الاحتفاظ به لموسمين إضافيين، بعدما تألق الموسم الماضي مع الفريق محليا وقاريا.

وهو ما قامت به أيضا مع مغيلي، القادم من أولمبي الشلف، والذي نصب نفسه اكتشاف الاتحاد في الموسم الفارط، ليتم مكافأته بتمديد عقده لموسمين إضافيين أيضا.