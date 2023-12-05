بوسليو ينافس على جائزة أفضل هدف في كأس الكونفيدرالية

يتواجد مهاجم إتحاد العاصمة خالد بوسليو ضمن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على أفضل هدف في كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

ولم يبقى إلا 3 أيام فقط، على اختيار أفضل هدف في الكونفيدرالية عبر الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما نشر الموقع الرسمي لـ “الكاف”، أجل الأهداف الموسم الماضي، الذي كان برفقتهم هدف مهاجم سوسطارة خالد بوسليو خلال مواجهة الجيش الملكي.

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CAF Awards – VOTE FOR THE CAF GOAL OF THE YEAR (cafawardsgoty.com)

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